Maxim Kowalew Don Kosaken in Steinigtwolmsdorf

Im Rahmen ihrer Europatournee 2019/20 gastieren die: Maxim Kowalew Don Kosaken der Chor für alle Generationen – mit einem festlichen Konzert am 11.10.2019 um 19.00 Uhr in der Ev.-Luth. Kirche Am Markt Steinigtwolmsdorf.

Karten-Vorverkauf:

* Steinigtwolmsdorf: Drogerie Riedel, Dresdener Str. 12, Tel.: 035951-31711

* Friseur Petra Ache, Dresdener Str. 39, Tel.: 035951-30143

* Schadé-Tours, Hohwaldweg 11, Tel.: 035951-18325

* Weifa: Bäckerei Burkhardt, Wiesenstr. 7, Tel.:035951-32951

* Neukirch: Himmelsbäckerei Hultsch, Hauptstr. 51, Tel.: 035951-32552

* Schirgiswalde: ATeams – Reisen & Events, Niedermarkt 1

* Wilthen: Foto Lohse, Bahnhofstr. 12

* Bautzen: SZ-Treffpunkt, Lauengraben 18 & Wochenkurier, Niederkainaer Str. 14

* Oberlausitzer Kurier, Karl-Marx-Str. 4

* Bischofswerda: Reisebüro Bury, Altmarkt 6 & Reisebüro Martin, Kirchstr. 5

* Ebersbach: Reise-Service Orthgiess,Joh.-A.-Schubert-Str. 11

* Cunewalde: Tourist-Information, Hauptstr. 97

* Reservix: an allen VVK-Stellen – www.reservix.de – Tel.: 01806-700733

(pro Anruf aus dem deutschen Festnetz 0,20 €, mobil 0,60 €)

* Abendkasse – Einlass 18.00 h – Karten: VVK 22,-€ / Abendkasse 25,-€



Der Chor wird russisch-orthodoxe Kirchengesänge sowie Volksweisen und Balladen zu Gehör bringen. Anknüpfend an die Tradition der großen alten Kosaken-Chöre zeichnet sich der Chor durch seine Disziplin aus, die er dem musikalischen Gesamtleiter Maxim Kowalew zu verdanken hat.

Singend zu beten und betend zu singen .



Chorgesang und Soli in stetem Wechsel

– Tiefe der Bässe, tragender Chor, über Bariton zu den Spitzen der Tenöre –

„Aus den Tiefen der russischen Seele“



Auch im neuen Konzertprogramm dürfen nicht Wunschtitel wie “Abendglocken”, “Stenka Rasin”, „Suliko“ und “ Marusja” fehlen.

Wir verlosen 2 x 2 Freikarten.

Mail an satz@bautzenerbote.de

Verlosung Stichwort: Don Kosaken

Einsendeschluß ist der 02. Oktober 2019.

Rechtsweg ausgeschlossen. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Viel Erfolg.