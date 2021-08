Öffentliche Stadtführung in Bischofswerda

Am Sonnabend, dem 21. August 2021, 11 Uhr, findet die nächste öffentliche Stadtführung in Bischofswerda statt. Die Stadtführer laden herzlich zu einer Entdeckungstour durch die historische Altstadt ein.

Geboten wird ein kurzweiliger Rundgang durch den historischen Stadtkern, der selbst Ortsansässige immer wieder in Staunen versetzt. Denn auch in der eigenen Stadt gibt es verborgene Kleinode, an denen man im Alltag oft achtlos vorbeigeht.

Treffpunkt ist am Mediaturm auf dem Altmarkt. Die Teilnahme an der öffentlichen Führung kostet drei Euro pro Person. Karten dafür sind im Bürger- und Tourismusservice des Rathauses, Altmarkt 1, oder direkt bei den Stadtführern erhältlich. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Foto: Stadtverwaltung Bischofswerda