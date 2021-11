Am Samstagmorgen musste die Freiwillige Feuerwehr Singwitz zu einem Pkw-Brand ausrücken. Bei Ankunft der Kameraden stand das Fahrzeug bereits im Vollbrand. Das Feuer wurde gelöscht. An dem völlig ausgebrannten BMW entstand Totalschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Ein Brandursachenermittler der Polizeidirektion Görlitz kam zum Einsatz. Ermittelt wird wegen des Verdachts der Brandstiftung. (tg)