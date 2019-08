Die neu kreierte Tribute Show THE SPIRIT OF WOODSTOCK feiert eines der erinnerungswürdigsten Ereignisse der Musikgeschichte, das 2019 ganze 50 Jahre jung wird – und dessen Lebensgefühl bis heute überdauert hat.

Reset Production, bekannt als einer der wenigen deutschen Family Entertainment – Veranstalter, der erfolgreich komplette Showkonzepte aus einer Hand anbietet, schickt mit THE SPIRIT OF WOODSTOCK pünktlich zum Jubiläum des weltbekannten Rock-Happenings eine ebenso nostalgische wie aktuelle Musik-Revue auf Deutschland-Tournee.

Denn was im August 1969 Hunderttausende von Musikfans auf ein freies Feld im kleinen Städtchen Bethel im US-Staat New York lockte, einige Kilometer vom namensgebenden Woodstock entfernt, fasziniert auch Jahrzehnte später mehrere Generationen:

Mit Künstlern wie Jimi Hendrix, Janis Joplin, Santana, The Who, Joe Cocker, Joan Baez, Creedance Clearwater Revival, Crosby, Stills, Nash & Young u.v.a. traten einige bekannte Stars der damaligen Szene auf – aber auch zahlreiche Newcomer, für die das Woodstock Festival den Start in eine große Karriere bedeutete. Gerade weil einige schon etablierte Künstler den unerfahrenen Veranstaltern nicht trauten, bekamen neue Musiker die Chance, sich einem riesigen Publikum zu zeigen, das drei Tage lang im Regen und bei Sonne, im Schlammchaos und bei dem ein oder anderen dicken Joint sich selbst und die Musik feierte. Die Songs von damals sind bis heute lebendig – und mit ihnen dieses ganz besondere Hippie-Lebensgefühl, das die Show THE SPIRIT OF WOODSTOCK auf mitreißende Weise einfängt.

Eine international besetzte Liveband und erstklassig ausgebildete Sängerinnen und Sänger sorgen im authentischen 60er-Sound für Festival-Atmosphäre – und als Gast-Star tritt Michael Holderbusch als Joe Cocker auf, der u.a. in der RTL-Show „Das Supertalent“ Glanzpunkte setzte.

Detailliert auf die Musik abgestimmte Videos und Visuals versetzen die Zuschauer zurück in eine Zeit, in der die ganze Welt unter dem Motto „make love, not war“ im Aufbruch war. Dazu laden die Moderationen und Erzählungen zwischen den Songs zu einer emotionalen Zeitreise ein und lassen den kreativen Geist des „Summer of ´69“ lebendig werden.

Reset Production bietet mit THE SPIRIT OF WOODSTOCK eine stimmungsvolle Show an, die nicht nur diejenigen begeistern dürfte, die ohnehin schon Fans der „Blumenkinder“ und ihrer Musik sind – sondern auch alle, die den Sound der Flower Power – Generation neu für sich entdecken wollen. Ab Oktober 2019 ist die Jubiläumsshow zum 50. Geburtstag des legendären Festivals erstmals in Deutschland auf Tour!

Informationen zum Ticketkauf:

Tickets erhältlich an allen bekannten VVK-Stellen sowie direkt vom Veranstalter unter 0365/5481830 und www.spiritofwoodstock.de



Mit unserer einzigartigen Tribute-Show „The Spirit of Woodstock“ feiern wir diese faszinierende Ära und gastieren am 19.11.2019 um 20:00 Uhr in der Messe- und Veranstaltungshalle in Löbau.

Ermäßigungen

Kinder von 7-12 Jahren erhalten 10,00 € Ermäßigung je Ticket.

Gruppen ab zehn Personen erhalten 5,00 € Ermäßigung je Ticket.

Freier Eintritt für die Begleitperson bei Gästen mit einem „B“ im Ausweis.

Wir verlosen 2 x 2 Freikarten. Mail an satz@bautzenerbote.de

Verlosung Stichwort: Woodstock

Einsendeschluß ist der 20. September 2019.

Rechtsweg ausgeschlossen. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Viel Erfolg.