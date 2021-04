Wechsel im Verwaltungsrat bei Moneta Bank

Die MONETA Money Bank kündigt einen Wechsel im Verwaltungsrat der Bank an. Mit Wirkung vom 1. Juni 2021 wird Frau Klára Starková neues Mitglied des Verwaltungsrates der Bank sein. Sie wird Herrn Albert van Veen ersetzen, dessen Amtszeit im Mai 2021 endet. Klára Starková erwarb umfangreiche Erfahrungen als Director und Senior Consultant bei der Beratungsfirma Accenture. Dort war sie für die Beratung großer Finanzinstitute in der mitteleuropäischen Region verantwortlich. Frau Starková hat ihren Abschluss an der Wirtschaftsuniversität in Wien und Rochester Institute of Technology in den USA erlangt.

Foto: Moneta Bank.cz