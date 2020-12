Weihnachtsüberraschungen im Lausitzer Seenland Klinikum

Traditionell überrascht Profi-Fußballer Tony Jantschke vom Verein Borussia Mönchengladbach zu Weihnachten die Kinder im Lausitzer Seenland Klinikum. Ebenso schickt das Autohaus Elitzsch schon traditionell den Weihnachtsmann auf die Kinderstation. In diesem Jahr leider ohne persönlichen Kontakt.

Einen großen Karton mit vielen Borussia-Weihnachtsüberraschungspaketen dürfen Chefärztin Dr. Petra Jesche, Schwester Annegret Lidola und Dr. Marek Svagr nun selbst an die jungen Patienten verteilen. In diesem Jahr kann der Weihnachtsgruß aus Infektionsschutzgründen nicht persönlich überbracht werden. Der Weihnachtsstimmung und Freude bei den Kindern tut das aber keinen Abbruch. Egal ob Mützen, Socken, Mini-Fußball oder Rucksack – die Geschenke kommen natürlich besonders bei den männlichen Patienten sehr gut an.

Ebenfalls seit vielen Jahren überrascht das Autohaus Elitzsch die kleinen Patienten. Der Weihnachtsmann kam mit seinem großen Sack voller kleiner Geschenke auch in diesem Jahr, allerdings nur bis auf den Flur. Die Kinder freute es trotzdem – vielleicht waren Sie auch froh, in diesem Jahr kein Lied singen zu müssen?

Chefärztin Dr. Petra Jesche bedankte sich vielmals auch im Namen der Kinder. „Wir versuchen zwar, die Kinder über Weihnachten soweit es geht nach Hause zu entlassen, für einige ist dies jedoch nicht möglich und es werden an den Feiertagen sicherlich noch welche dazu kommen. Mit den kleinen Überraschungen von Tony Jantschke und dem Autohaus Elitzsch können wir den Kindern aber zumindest eine kleine Freude machen, auch wenn sie zu Weihnachten nicht zuhause sind.“

Foto: LSK/Gernot Schweitzer