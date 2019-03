Arbeit: Viele fahren der Arbeit hinterher

Wie viele Menschen pendeln zur Arbeit in die Oberlausitz oder aus der Oberlausitz heraus an andere Arbeitsorte? Jährlich veröffentlicht die Bundesagentur für Arbeit die Pendlerdaten zum 30. Juni des Vorjahres. Die jüngsten Zahlen aus dem Jahr 2018 liegen nun für den Landkreis Bautzen und den Landkreis Görlitz vor.

Gesamtzahl der Pendler im Bezirk der Agentur für Arbeit Bautzen

Insgesamt pendelten zum Stichtag 30.267 Menschen zu ihrem Arbeitsort in den beiden Landkreisen. Gleichzeitig hatten 43.192 Bürgerinnen und Bürger ihren Arbeitsort außerhalb des Bezirks der Agentur für Arbeit Bautzen.

Entwicklung innerhalb von fünf Jahren

Vor fünf Jahren pendelten 21.393 Personen zur Arbeit in die beiden Landkreise und es gab 43.791 Auspendler. Damit ist die Zahl der Einpendler in fünf Jahren um 8.874 gewachsen und die Zahl der Auspendler um 599 gesunken.

Entwicklung innerhalb eines Jahres

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Einpendler innerhalb von einem Jahr von 27.917 um 2350 auf 30.267 gestiegen. Die Zahl der Auspendler ist im gleichen Zeitraum von 43.957 um 765 auf 43.192 gesunken.

Beschäftigungsentwicklung in den letzten fünf Jahren

In den letzten fünf Jahren stieg die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Bezirk der Agentur für Arbeit Bautzen von 187.368 um 12.287 auf 199.963.

Einpendler in die Oberlausitz

Mit 15.036 Menschen kommen die Hälfte der Einpendler aus Sachsen. Betrachtet man die TOP 5, so kommen 8.648 der 30.267 Einpendler aus dem Raum Dresden. An zweiter Stelle liegen Länder außerhalb Deutschlands mit 6.671 und die Region Cottbus mit 4.118 Personen. Aus dem Raum Pirna kommen 3.123 Menschen zur Arbeit in die Oberlausitz und aus der Region Riesa 2.030.

Auspendler aus der Oberlausitz

Auch bei den insgesamt 43.192 Auspendlern zieht es die meisten Menschen mit 24.117 in das eigene Bundesland Sachsen. Einzeln betrachtet pendeln 16.775 Menschen in die Region Dresden, gefolgt von 8.045 in die Region Cottbus. Danach folgt mit 2.849 Pirna, 2.583 Riesa und 1.056 die Region Leipzig.

Wer ist ein Pendler?

Pendler sind in der Beschäftigungsstatistik alle sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, deren Arbeitsgemeinde sich von der Wohngemeinde unterscheidet. Ob und wie häufig gependelt wird, ist unerheblich. Einpendler sind Personen, die in ihrer Arbeitsgemeinde nicht wohnen. Auspendler sind Personen, die in ihrer Wohngemeinde nicht arbeiten. Die Wohnortgemeinde kann auch im Ausland liegen.

Die stärksten Pendlerströme im Bezirk der Agentur für Arbeit Bautzen bewegen sich aus und ins sächsische Umland sowie das südliche Brandenburg.