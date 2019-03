Landpartie Gaußig vom 26.-28.April 2019

Der Frühling hat die karge Winternatur zu neuem Leben erweckt: Bunte Blüten, junge Knospen und frische, grüne Blätter überall. Ein wunderbarer Anreiz, um in der Kulisse von Schloss Gaußig bei Bautzen durch einen prachtvollem Park zu flanieren und bei den zahlreich angereisten Ausstellern den Frühling und das damit verbundene Lebensgefühl zu entdecken.

Die Landpartie auf Schloss Gaußig vom 26. bis 28. April 2019 zeigt eine Fülle von Blumen, Kräutern, Stauden und Gehölzen. Darüber hinaus dürften zahlreiche ausgefallene Wohn- und Gartenaccessoires das Interesse all jener finden, die sich den blühenden Lenz mit nach Hause oder in den Garten holen wollen. Beim Flanieren können die Besucher bei einem Gläschen Wein , Kaffee und Kuchen oder aber bei einer zünftigen Brotzeit das Ambiente genießen.

Doch nicht nur für jene, die sich neu ausstatten wollen, wird der Besuch der Landpartie zum Gewinn. Garten-Experten sind ebenso vor Ort, so beispielsweise der aus dem MDR Fernsehen bekannte „Pflanzendoktor“ Pascal Klenart, der Ratsuchenden mit Rat und Tat zur Seite steht und nichts dagegen hat, wenn Besucher dafür ihre kranke Pflanze mitbringen.

Traditionell spielen am Samstag Abend „Die Greenhorns“, die mit ihrem Irish Folk & Pub Songs für beste Stimmung unter den Besuchern sorgen. Musik über Freiheit und Geschichte und deshalb genau das Richtige für all jene, denen nach Feiern zu Mute ist. Das Live-Konzert kostet an der Abendkasse ab 18 Uhr fünfzehn Euro Eintritt, im Vorverkauf sind es nur zehn Euro (Bäckerei Erbe Gaussig). Los geht es dann ab 20 Uhr.

Doch auch sonst ist ein frühlingshaftes Programm zu erleben: Täglich gibt es Vorführungen, z. B. über die Aufgaben der Border Collies als Hütehunde (jeweils um 13 und um 16 Uhr). Zusätzlich bietet das Schlosshotel Führungen durch das liebevoll restaurierte Schloss Gaußig an. (Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr).

Das bunte Programm sorgt bei Familien für beste Stimmung: Musikalisch werden die jüngsten Gäste vom Kinderliedermacher Gerhard Dier, alias „Biber“ von „Kopf bis Fuß“ musikalisch unterhalten. Und auch ein historisches Kettenkarussel und die beliebte Hüpfburg werden nicht fehlen.

Jung und Alt können sich beim Bogen-und Armbrustschießen versuchen oder eine Runde hoch zu Roß genießen.

Edel wird es für Paare oder frisch Verliebte: Wer schon immer auf einem „historischen“ Foto mit einem Schloss als Hintergrund sein wollte, schlüpft in ein prachtvolles Krinolinenballkleid oder in den Frack und kann sich von „Photo Historica“ im „historischen Stil“ ablichten lassen.

Los geht die Landpartie am Freitag, dem 26.4. um 13 Uhr. Am Samstag ist von 10 bis 19 Uhr geöffnet und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr.

Der Eintritt kostet acht Euro pro Person je Ausstellungstag. Schwerbehinderte, Schüler und Studenten bezahlen nur sechs Euro und für Kinder unter 12 Jahren (in Begleitung eines Erwachsenen) ist der Eintritt frei. Eine Dauerkarte kostet 15 Euro (erhältlich bei Bäckerei Erbe in Gaußig).

Die Parkplätze sind ausgeschildert und auch Hunde sind selbstverständlich willkommen!





Wir verlosen dazu 3 x 2 Eintrittskarten.

Viel Erfolg.

