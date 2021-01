24.085 Euro für den Zoo Hoyerswerda

Die Ende November gestartet Spendenaktion „Spenden statt Böllern“ des Zoo Hoyerswerdas war ein voller Erfolg. Über 200 wundervolle Tierliebhaber haben 24.085 € für den Zoo Hoyerswerda gespendet. Das sind über ein Drittel der Einnahmeausfälle von November und Dezember. „Wir sind überwältigt von der Hilfsbereitschaft“, freut sich Eugène Bruins, zoologischer Leiter des Zoos und führt weiter aus „Wir hatten gehofft, einen kleinen Teil der Einnahmeausfälle ausgleichen zu können, das es aber nun so viel geworden ist, macht uns sprachlos. Wir danken allen Unterstützern und zünden für sie ein Feuerwerk der Herzen.“

Durch die coronabedingte Schließung des Zoos im November und Dezember gingen dem Zoo Hoyerswerda geplante Einnahmen in Höhe von knapp 63.000 € verloren. Bereits im Frühjahr hatte der Zoo schon Verluste von 100.000 € durch die erste zwangsweise Schließung verkraften müssen. Für diese Einnahmeausfälle gab es keine Unterstützung der Bundes- oder Landesregierung. Insgesamt war der Zoo Hoyerswerda im Jahr 2020 an 107 Tagen ungeplant geschlossen. Einmalig in der 61-jährigen Zoogeschichte. Auch das neue Jahr beginnt mit Einnahmeausfällen und einer ungewissen Perspektive. Der Zoo ist weiterhin geschlossen, hofft aber auf eine baldige Wiedereröffnung.Mit der Spendenaktion folgte der Zoo Hoyerswerda dem Appell der Bundesregierung zum Verzicht auf Feuerwerkskörper und ermutigte dazu, das geplante „Böllergeld“ lieber zu spenden und so gleichzeitig etwas für die Tiere, Umwelt und Gesundheit zu tun.