35 Azubis beginnen ihre Ausbildung

Die Oberlausitz-Kliniken gGmbH, mit den Krankenhäusern in Bautzen und Bischofswerda und den zugehörigen Unternehmen der Altenpflege, ist einer der großen Ausbildungsunternehmen im Landkreis Bautzen. Neben der Krankenpflegeausbildung bietet das Unternehmen weiter Ausbildungsplätze z. B. als Hebamme/Entbindungspfleger/in oder auch Medizinisch-technische/r Laboratoriumsassistent/in bzw. Radiologieassistent/in und in der Altenpflege an.

35 Auszubildende beginnen jetzt in den beiden Krankenhäusern ihre Ausbildung, 20 Gesundheits- und Krankenpfleger haben Ihre 3-Jährige Ausbildung im August erfolgreich abgeschlossen. Davon haben 18 junge Menschen, die ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben, entschieden in Bautzen und Bischofswerda zu bleiben. Darüber hinaus ist die Oberlausitz-Kliniken gGmbH Praxispartner der Staatlichen Studienakademie Bautzen, wenn es darum geht ein duales Studium in den Bereichen Öffentliche Wirtschaft/Public Management, Wirtschaftsinformatik oder Medizintechnik zu absolvieren. Auch hier werden zwei Studierende ihre praktische Ausbildung in der Oberlausitz-Kliniken gGmbH absolvieren.

„Gut ausgebildete Fachkräfte sind die Basis für unseren Erfolg und eine gute Pflege unserer Patienten“, so der Geschäftsführer Reiner E. Rogowski. Daher kommt es auch nicht von ungefähr, dass es mittlerweile eine Betriebsvereinbarung im Unternehmen gibt mit dem Ziel, Nachwuchskräfte für das Unternehmen zu gewinnen und nach erfolgreicher Abschlussprüfung zu halten. „Wir wollen der Altersentwicklung in unseren Häusern, den Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt, dem medizinisch-pflegerischen Fortschritt und dem demografischen Wandel aktiv begegnen. Mit dieser Vereinbarung möchten wir den Auszubildenden ab dem ersten Tag eine klare Perspektive aufzeigen,“ so der Geschäftsführer.

Mit frühzeitigen Übernahmeangeboten an die Azubis, wenn die Ziele der Ausbildung erreicht werden und die Examen bestanden sind, soll den Absolventen Planungssicherheit für ihre eigene Zukunft und die des Unternemens gegeben werden. Natürlich erhalten die jungen Leute eine entsprechende Vergütung, und zwar in allen Ausbildungsberufen. „Es passt heute nicht mehr in die Realitäten, dass junge Menschen Geld mitbringen müssen, um eine Ausbildung zu erhalten“, so der Geschäftsführer der OLK gGmbH.