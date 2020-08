Aus dem Polizeibericht

Dieb im Vorzelt – Zeugen gesucht

Bautzen, OT Burk, Nimschützer Straße

23.08.2020, 03:00 Uhr – 04:00 Uhr

Während eine Familie in der Nacht zu Sonntag in ihrem Zelt auf einem Campingplatz am Stausee in Burk schlief, ist eine unbekannte Person widerrechtlich in ihr Vorzelt eingedrungen. Als die Geschädigten, von den Geräuschen geweckt, die abgetrennte Schlafkabine öffneten, war der Täter bereits in unbekannte Richtung verschwunden. Das Paar stellte fest, das ihm zwei Handys von Samsung und Huawai fehlten. Außerdem waren verschiedene Schlüssel weg. Diese ließ der Dieb offenbar im Fahrzeug der Bestohlenen liegen. Das hatte er aufgeschlossen und daraus ein Paar Turnschuhe gestohlen. Der Stehlschaden belief sich bislang auf etwa 200 Euro.

Die Ermittler suchen Zeugen zu dem Diebstahl. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bautzen unter der Rufnummer 03591 356 – 0 oder jeder andere Polizeidienststelle entgegen. (kk)

Alkoholfahrt beendet

Neukirch/Lausitz, Georgenbadstraße

23.08.2020, 12:45 Uhr

Am Sonntagmittag ist einer Streife des Bautzener Reviers ein betrunkener Seat-Fahrer ins Netz gegangen. Der 18-Jährige war auf der Georgenbadstraße unterwegs, als ihn die Beamten stoppten. Ein Test wies umgerechnet 0,68 Promille im Atem des Deutschen aus. Damit untersagten die Ordnungshüter die Weiterfahrt und fertigten eine Anzeige. Den Betroffenen erwarten mindestens ein Monat Fahrverbot, 500 Euro Bußgeld und zwei Punkte in Flensburg. Darüber hinaus droht eine Verlängerung der Probezeit. (kk)