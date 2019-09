Barockschloss Rammenau lädt zum Herbstball

Die schönsten Seiten des Herbstes genießen – das ist am 28. September das Motto beim diesjährigen Herbstball in den historischen Salons des Barockschlosses Rammenau.

Wenn die Tage wieder kürzer werden und die Blätter an den Bäumen und Pflanzen Ihre Farbe von grün zu gelb, rot und braun wechseln, dann ist es Zeit für den Herbstball im Barockschloss Rammenau.

Am 28. September erstrahlt nicht nur die Natur in den schönsten Farben, sondern auch das Barockschloss. Die musealen Räume der Beletage verwandeln sich dann in einen Ballsaal und wundervoll gestaltete Speisesalons. Festlich eingedeckte runde Tische erwarten die Ballgäste, an denen stilvoll gesessen und gespeist werden kann. Im Spiegelsaal spielt die Dresdner Galaband Fridtjof Laubner und lädt zum Tanz. Die Musiker aus Dresden sind im Barockschloss Rammenau gern gesehene Gäste und ein immer ein Garant für hochwertige Tanzmusik.

In den Tanzpausen erwartet die Ballgäste ein unterhaltsames Rahmenprogramm: Anlässlich der aktuell laufenden Restaurierungsarbeiten im Foyer und Treppenhaus des Schlosses plaudern die Kammerzofen wieder einmal aus dem Nähkästchen und decken das ein oder andere Geheimnis um die Wandgestaltung auf.

Ein delikates Buffet aus der Schlossküche wird auch an diesem Abend für einen Gaumenschmaus sorgen: Unter anderem darf man sich zum kulinarischen Abschluss des Abends auf ein »Omelette surprise« freuen.

Karten für den Preis von 65,00 Euro inklusive Buffet sind telefonisch unter +49 (0) 3594 703559 im Internet unter www.barockschloss-rammenau.com; oder per E-Mail an rammenau@schloesserland-sachsen.de erhältlich. Der Ball beginnt um 19:00 Uhr und endet 0:30 Uhr, offizieller Einlass ist ab 18:30 Uhr.