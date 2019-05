Bautzen ist ein beliebtes Reiseziel

Die Spreestadt ist derzeit ein gefragtes Reiseziel. Das belegt die jüngst veröffentlichte Beherbergungsstatistik des Freistaates Sachsen. Während die Zahl der Touristen im Freistaat insgesamt leicht zurückging, zeichnet sich für Bautzen ein anderes Bild: Im ersten Quartal 2019 reisten deutlich mehr Touristen in die Spreestadt als im Vorjahr. Wurden im I. Quartal 2018 noch 21.031 Übernachtungen verzeichnet, haben sich diese 2019 auf 23.842 erhöht – ein Plus von 13 Prozent. Auch die Zahl der Ankünfte stieg deutlich an. Im ersten Viertel des Jahres 2018 kamen 11.098 Gäste an die Spree, im laufenden Kalenderjahr stieg ihre Anzahl auf 12.305. Die positive Entwicklung kündigte sich bereits in den ersten beiden Monaten des Jahres an. Im Februar 2019 wurden sogar 23 Prozent mehr Übernachtungen verzeichnet als im Vorjahr.