Corona-News im Landkreis

Im Landkreis Bautzen sind bis zum Freitag, 9. April 2021, insgesamt 176 Coronavirus-Neuinfektionen registriert worden. 1.148 Personen sind aktuell infiziert. 1.041 Infizierte und Kontaktpersonen ersten Grades befinden sich derzeit in Quarantäne.

In den Kliniken im Landkreis Bautzen werden nach Meldung der Klinikleitstelle Dresden/Ostsachsen derzeit 88 Corona-Patienten behandelt, 22 davon auf einer Intensivstation.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Meldung des RKI bei 131,1.

In eigener Sache: Corona-Berichterstattung des Landkreises

Aufgrund einer technischen Umstellung im Gesundheitsamt erscheinen am kommenden Wochenende kein Corona-Bericht des Landkreises und auch keine Gemeindestatistik. Der nächste Corona-Bericht und die Aktualisierung der Fallzahlen auf der Internetseite erfolgen wieder am Montag, 12.04.2021.

Schulen öffnen wieder nach Osterferien

Nach den Osterferien starten am 12. April alle Schülerinnen und Schüler wieder mit dem Unterricht in der Schule. Es gilt jedoch eingeschränkter Regelbetrieb. Das heißt, im Primarbereich werden die Grund- und Förderschüler in festen Klassen unterrichtet. Bei den weiterführenden Schulen findet Wechselunterricht statt.

Impffortschritt im Landkreis Bautzen

Erstimpfungen: 23.832

Zweitimpfungen: 14.054

Quelle: Freistaat Sachsen

Aktuelle Fallzahlen

Gemeindestatistik

Corona-Schnelltest-Stellen

Click- & Collect-Angebote im Landkreis

