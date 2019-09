DRK-Wasserwacht sucht neue Rettungsschwimmer

Am Sandstrand sitzen, aufs Wasser schauen, Menschen helfen, die in Notlage geraten sind. Mit dem Motorrettungsboot oder Rettungsbrett über die Wellen gleiten. All das kannst du bei uns erleben!

Du kannst gut schwimmen und hast Lust Teil eines starken Teams zu werden, das sich ehrenamtlich engagiert? Dann komm zur Wasserwacht Bautzen! Am 19.09.2019 startet unser Rettungschwimmerkurs – Bronze.

Du lernst verschiedene Schwimmtechniken zur Selbst- und Fremdrettung. Außerdem werden deine Kenntnisse in Erster Hilfe aufgefrischt, sodass du im April das Deutsche Rettungsschwimmabzeichen Bronze bei uns ablegen kannst. Für weitere Informationen steht Ihnen Herr Dirk Rätze, Leiter der Wasserwacht Bautzen, gern telefonisch unter 0172-347 72 77 oder per mail ww-bautzen@online.de zur Verfügung. Wer den ersten Donnerstag nicht teilnehmen kann, ist auch in den späteren Wochen herzlich willkommen.