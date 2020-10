„Mit OKAL werden Wohnträume Wirklichkeit“ – so stellt sich Deutschlands Marktführer im Fertighaus-Premium-Segment nicht nur im Internet vor. Gab es noch bis vor wenigen Jahren ein offizielles Büro des Unternehmens auf der Abflugebene des Dresdner Flughafens, so geht man jetzt sogar noch einen Schritt weiter und eröffnet das erste OKAL-Musterhaus in Ostsachsen.

Direkt an der A4 gelegen, steht das OKAL-Musterhaus ab November 2020 zukünftigen Hausbesitzern zur Besichtigung offen.