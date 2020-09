HerbstPflanzenBörse im Findlingspark Nochten

Am Sonntag, den 27. September gibt es für alle Kleingärtner noch eine Chance, für ihre Anlagen etwas Besonderes zu bekommen. Im Findlingspark Nochten findet an diesem Tag die traditionelle HerbstPflanzenBörse statt. Wie in jedem Jahr treffen sich zahlreiche Pflanzenzüchter und Gartenhändler der Region. Sie präsentieren und verkaufen ausgewählte Gehölze, Stauden, Heidepflanzen, Kräuter, Garten-Dekoration und zahlreiche andere Raritäten rund um Haus und Garten. Für alle, die den Herbst noch nutzen wollen, um ihren Garten zu verschönern, ist die HerbstPflanzenBörse im Findlingspark eine perfekte Gelegenheit.

Den Marktbesuch kann man mit einem Spaziergang durch die 20 ha große Parkanlage verbinden. Im Herbst blühen im Findlingspark nicht nur 130 Sorten Sommerheide, auch Astern, Bleiwurz, Herbstenzian, Alpenveilchen oder Herbstzeitlose. Für das leibliches Wohl wird an den gastronomischen Ständen im Eingangsbereich gesorgt.