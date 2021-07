Die Vattenfall Wärme Berlin AG bietet gemeinsam mit der Berufsakademie Bautzen ein spannendes duales Studium Elektrotechnik (Bachelor of Engineering) an.

Bei Vattenfall arbeiten wir täglich daran, Energie umweltfreundlich zu erzeugen und innerhalb einer Generation ein fossilfreies Leben zu ermöglichen. Dafür beschreiten wir neue Wege, nehmen Herausforderungen an, investieren und setzen innovative Konzepte um.

Für diese spannenden Aufgaben brauchen wir Talente, die mit uns die Zukunft gestalten wollen. Schulabsolventen und Berufseinsteigern ermöglichen wir deshalb nicht nur eine hochwertige Ausbildung, sondern geben ihnen danach auch eine Perspektive im Unternehmen.

Zu den aktuellen Ausbildungsangeboten gehört der Studiengang „Elektrotechnik (Bachelor of Engineering)“. Er dauert sechs Semester. Dieses in erster Linie mathematisch-naturwissenschaftlich und technisch ausgeprägte duale Studium wird in Kooperation mit der Berufsakademie Sachsen in Bautzen durchgeführt. Es gliedert sich in jeweils dreimonatige Studienphasen in Bautzen und die Praxis an Arbeitsplätzen bei der Stromnetz Berlin GmbH.



Im Rahmen des Lehrgangs „Grundlagen der Pneumatik“ bauen die dualen StudentInnen eine Hebevorrichtung für Pakete.

Zu den Studienschwerpunkten gehören ingenieur- und betriebswirtschaftliche Grundlagen, Schutz- und Leittechnik, Gebäudetechnik, Steuerungs- und Regelungstechnik, Netzleittechnik, Hochspannungstechnik und Leistungselektronik. Im sechsten Semester ist die Bachelorarbeit im Unternehmen anzufertigen.

Voraussetzungen für diesen Studiengang sind die Hoch- oder Fachhochschulreife. Der Abiturdurchschnitt sollte mindestens 2,5 betragen. Wir erwarten sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse, Flexibilität, Offenheit, Selbstständigkeit und Eigeninitiative. Die Bewerber und Bewerberinnen sollten über eine gute Allgemeinbildung verfügen und gern im Team arbeiten.

Die Ausbildungsvergütung ist tariflich geregelt und liegt bereits im 1. Studienjahr bei 1.046,98 Euro. Sie steigert sich bis zum 3. Studienjahr auf 1.186,85 Euro. Hinzu kommen weitere Vorteile wie zum Beispiel Weihnachtsgeld, ein einmaliger Lehrmittelzuschuss und Altersvorsorge.

Wir freuen uns auf die Onlinebewerbungen von Talenten, die uns auf dem Weg in eine fossilfreie Zukunft begleiten wollen. Die Bewerbung sollte einen Lebenslauf, ein Motivationsschreiben und die letzten beiden Schulzeugnisse enthalten.

Vattenfall Wärme Berlin AG

Aus- und Fortbildungszentrum Berlin

Naumburger Straße 15

12057 Berlin

ausbildung.berlin@vattenfall.de

www.vattenfall.de/ausbildung