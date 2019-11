Neuer Geschäftsführer für die Malteser Krankenhäuser

Die Malteser Sachsen-Brandenburg gGmbH hat seit Mitte November 2019 einen neuen Geschäftsführer. Sven Heise trägt die Managementverantwortung für die beiden Malteser Krankenhäuser in Kamenz und Görlitz. Er übernimmt am Sitz der Gesellschaft im St. Johannes Krankenhaus Kamenz gleichzeitig die Kaufmännische Direktion und Standortleitung. Im St. Carolus Krankenhaus bleiben diese Funktionen bei der Standortleiterin Daniela Kleeberg und dem Generalbevollmächtigten Hans-Ulrich Schmidt.

Sven Heise war seit März 2019 Bevollmächtigter des Malteser Krankenhaus St. Johannes. Er ist ein ausgewiesener Krankenhausspezialist, der bis vor kurzem auch als Kaufmännischer Direktor der Lausitz Klinik Forst GmbH tätig war. Der studierte Betriebswirt und Gesundheitsmanager war von 2005 bis 2010 zunächst Controller, später Leiter Beteiligungsmanagement im Potsdamer Klinikum Ernst von Bergmann. Davor hat er den Bereich Finanzen der Landeshauptstadt Potsdam und bis 2009 das Ministerbüro des Brandenburgischen Finanzministeriums geleitet.

Foto: Sven Heise, Geschäftsführer der Malteser Sachsen-Brandenburg gGmbH, eröffnete am 09.11.2019 den 14. Urologentag in Görlitz. Die traditionsreiche Veranstaltung wird von der Urologischen Klinik des Malteser Krankenhaus St. Carolus in Görlitz gemeinsam mit dem Städtischen Klinikum Dresden-Friedrichstadt ausgerichtet.