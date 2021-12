Polizei unterbindet erneut Versammlung

Wie bereits in der Vorwoche, war die Polizei am 6.12.2021 sehr massiv in Bautzen vertreten. Im Gebiet um den Kornmarkt waren neben Einsatzkräften der Polizeidirektion Görlitz auch Beamte der sächsischen Bereitschaftspolizei im Einsatz. Wie die Polizei mitteilte, nahmen mehr als 500 Personen an angemeldeten und nicht angemeldeten Versammlungen in Bautzen teil. Im Vorfeld waren sechs Versammlungen im Bautzener Stadtgebiet angemeldet worden. Diese sollten auf dem Kornmarkt, dem Schützenplatz, dem Holzmarkt, dem Postplatz, dem Theaterplatz und dem Hauptmarkt stattfinden.

Mehrfach wurden wieder zahlreiche Personen eingekesselt und deren Personalien festgestellt. Auf der Steinstraße kam Pfefferspray zum Einsatz.