Polizeibericht vom 12.12.2021

Die Polizei verfolgte am Samstagabend auf der Autobahn bei Bautzen den Fahrer einen gestohlenen Wohnmobils. Noch während der Fahrt sprang der Fahrer aus dem Fahrzeug und konnte trotz eingeleiteter Suchmaßnahmen unerkannt entkommen. Verletzt wurde niemand.

Die Beamten der Autobahnpolizei erhielten den Auftrag nach einem zuvor in Dresden gestohlenen Wohnmobil des Herstellers Fiat Ausschau zu halten. Der rechtmäßige Eigentümer überwachte sein Fahrzeug mittels GPS und informierte die Polizei über die aktuelle Position des Fahrzeuges. Auf Höhe der Anschlussstelle Bautzen-Ost machten die Beamten das Wohnmobil ausfindig. Dieses war in Richtung Polen unterwegs. Die Anhalteaufforderungen der Polizisten wurden von dem flüchtenden Fahrer ignoriert. Außerdem versuchte er durch seitlich Ausscherbewegungen die Streifenwagen zu rammen, um diese an der Verfolgung zu hindern. Da er damit jedoch keinen Erfolg hatte, entschied er sich zu einer halsbrecherischen Aktion. Er verlangsamte seine Geschwindigkeit deutlich und sprang plötzlich noch während der Fahrt aus dem Fahrzeug. Das nun führerlose Wohnmobil rollte noch einige Meter weiter und wurde schlussendlich durch einen Streifenwagen aufgehalten. Der Fahrer rannte weg von der Autobahn und verschwand in der Dunkelheit. Bei der umfangreichen Tätersuche setzte die Polizei unter anderem auch einen Hubschrauber und einen Fährtenhund ein. Jedoch konnte der Flüchtende nicht mehr aufgespürt werden. Das Wohnmobil wurde sichergestellt und abgeschleppt. Durch die Verfolgung entstand an zwei Funkstreifenwagen und dem Wohnmobil ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 25.000 Euro. (tg)

Landkreis BautzenPolizeireviere Bautzen/Kamenz/Hoyerswerda

Hundewelpen ohne Papiere aus dem Verkehr gezogen

Bautzen, Zeppelinstraße11.12.2021, 02:00 Uhr

Bei der Kontrolle eines polnischen Pkw auf der Zepplinstraße in Bautzen, fanden die Beamten zehn Hundewelpen in einer Transportkiste. Da hierzu keine Papiere vorgelegt werden konnten, wurden die Tiere beschlagnahmt und einem Tierheim übergeben.

Bei den Welpen im Alter von etwa acht Wochen, handelte es sich um französische Bulldoggen. Diese sollten offenbar von Polen nach Belgien überführt werden. Die 34-jährige polnische Fahrzeugführerin konnte keine Begleitpapiere oder Impfnachweise vorzeigen. Gemeinsam mit dem Veterinäramt wurden die Tiere in amtliche Obhut überführt. Bei einer näheren Überprüfung wurde zudem festgestellt, dass die Welpen auch nicht gechippt waren. Dies ist jedoch eine wesentliche Voraussetzung für den innergemeinschaftlichen Tierhandel. Die Jungtiere wurden in die führsorgliche Obhut eines Tierheims überstellt. Gegen die Polin wurde ein Verfahren wegen Verstoß gegen das Tierschutz- und Tierseuchengesetz eingeleitet. Zudem besteht der Verdacht des gewerbsmäßigen Betruges. (tg)

Polizei stellt Raser – Führerschein weg!

Kamenz, Bautzner Straße12.12.2021, 00:30 Uhr

Eine Streifewagenbesatzung vom Polizeirevier Kamenz wollte in der Nacht einen Pkw Honda einer Kontrolle unterziehen. Statt anzuhalten gab der Fahrer jedoch Gas und raste mit teilweise über 140 km/h durch die Ortslage Thonberg in Kamenz. Die Beamten konnten das Fahrzeug jedoch stoppen und beendeten so den halsbrecherischen Fluchtversuch. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 31-jährigen Deutschen. Alkohol oder Drogen waren nicht im Spiel. Offenbar hatte der junge Mann einfach keine Lust auf eine Kontrolle. Pech gehabt. Aufgrund seines Verhaltens wurde der Führerschein noch vor Ort beschlagnahmt. Zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (tg)

Unfall mit drei Verletzten und hohem Sachschaden

Hoyerswerda, Kolpingstraße / Alte Berliner Straße11.12.2021, 10:16 Uhr

Am Samstagvormittag kollidierten zwei Fahrzeuge in Hoyerswerda. Dabei wurden drei Menschen leicht verletzt.

Der Unfall ereignete im Kreuzungsbereich Kolpingstraße / Alte Berliner Straße. Ein 43-jähriger Kiafahrer übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten Pkw Skoda eines 65-Jährigen. Ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden. Der Skodafahrer sowie zwei Insassen des Kia, eine 39-jährige Frau und ihr 5-jähriger Sohn, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Alle Verletzten konnten nach einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus nach Hause entlassen werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 40.000 Euro. (tg)