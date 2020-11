Polizeibericht vom 21.11.2020

Versuchter Wohnungseinbruch, Kamenz, Sportplatzstraße

20.11.2020, 06:00 Uhr bis 07:00 Uhr

Ein Unbekannter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus, indem er die Balkontür aufhebelte. Die 89-jährige Bewohnerin, die allein im Wohnzimmer schlief, vernahm zunächst Geräusche vom Dachboden. Wenig später betrat plötzlich ein unbekannter Mann ihr Wohnzimmer und verlangte Geld von der Geschädigten. Der Täter hatte sein Gesicht verdeckt, trug Handschuhe und sprach gebrochen deutsch. Der Eindringling versuchte noch Schränke und Behältnisse zu öffnen und zu durchsuchen, bevor er schließlich ohne Tatbeute in unbekannte Richtung flüchtete. Am Tatort sicherten Kriminaltechniker umfangreich Spuren. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. (hs)

Autobahnpolizeirevier Bautzen

___________________________

Fahrer unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis

BAB 4, Dresden – Görlitz, Parkplatz Eichelberg

20.11.2020, 15:00 Uhr

Am Freitagnachmittag wurde ein georgischer Fahrer eines VW Golfs einer Verkehrskontrolle unterzogen. Eine Streife stoppte den 32-jährigen Fahrer am Parkplatz Eichelberg. Ein durchgeführter Drogentest deutete auf die Einnahme von Kokain und Opiaten hin. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und fuhren mit dem Georgier zur Blutentnahme. Weiterhin wurde bekannt, dass der VW-Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. (cf)

Landkreis Bautzen

Polizeireviere Bautzen/Kamenz/Hoyerswerda

____________________________________

Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

S111, Göda, Bautzener Straße / Döberkitzer Straße

20.11.2020, 09:00 Uhr

Der 45-jährige Fahrer eines Transporters Ford Transit befuhr in Göda die Bautzener Straße aus Richtung Bischofswerda kommend in Richtung Bautzen. An der Einmündung Döberkitzer Straße kam er aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem entgegen kommenden Pkw Skoda Fabia eines 76-jährigen Fahrers und seiner 67-jährigen Beifahrerin. Durch den Zusammenstoß wurde der Skoda gegen einen dahinter befindlichen Pkw Mitsubishi gedrückt. Der Fahrer des Ford Transit erlitt schwere, die Insassen des Skoda leichte Verletzungen. Der Fahrer des Mitsubishis blieb unverletzt. Der Ford Transit und auch der Skoda Fabia wurden bei dem Unfall so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 25.000 Euro. (hs)

Einbruchsdiebstahl und Brandstiftung

Hoyerswerda, Albert-Einstein-Straße

19.11.2020 – 20.11.2020

Unbekannte drangen in einen Club ein, indem sie zwei Fenster gewaltsam öffneten. Im Bereich des Tresens brachen sie eine Geldkassette auf. Einen Zigarettenautomaten öffneten sie ebenfalls gewaltsam. In beiden Fällen wurde der Inhalt entwendet. Aus der Küche stahlen sie ferner Lebensmittel und einen Kaffeeautomaten. Im Lager fehlen zudem mehrere Flaschen Wein und Spirituosen. Die Täter setzten schließlich Gegenstände in Brand. Zum Ausbruch eines Feuers kam es nicht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 10.000 Euro. (hs)

Landkreis Görlitz

Polizeireviere Görlitz/Zittau-Oberland/Weißwasser

________________________________________

Pkw-Diebstahl der Erste – Mitsubishi entwendet

Görlitz, Blockhausstraße

19.11.2020,19:00 Uhr – 20.11.2020, 06:50 Uhr

Am Freitagmorgen musste der Eigentümer eines Mitsubishi Outlander feststellen, dass das sein Fahrzeug nicht mehr, wie zuvor abgeparkt, auf der Blockhausstraße in Görlitz stand. Der schwarze Pkw aus dem Jahr 2019, mit dem amtlichen Kennzeichen GR-AK 464, wurde durch unbekannte Täter entwendet. Der Zeitwert des Mitsubishi wird mit ca. 30.000 Euro beziffert. Die Fahndung nach dem Pkw wurde eingeleitet. (cf)

Pkw-Diebstahl der Zweite – Renault Megane verschwunden

Görlitz, Goethestraße

20.11.2020, 15:30 Uhr – 18:00 Uhr

Die Abwesenheit von ca. 2 Stunden nutzten unbekannte Täter, um einen Pkw Renault Megane, Farbe blau zu entwenden. Der Eigentümer hatte das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen GR – VN 111 auf der Goethestraße in Görlitz ordnungsgemäß abgeparkt.

Der Megane hat einen Zeitwert von ca. 18.000 Euro. Die Soko Kfz fahndet international nach dem Fahrzeug. (cf)

Alkoholisiert Unfall verursacht

Zittau, Kreuzung Leipziger Straße/Görlitzer Straße

20.11.2020, 17:50 Uhr

Am Freitagabend ereignete sich in Zittau ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger. Ein 79-jähriger, deutscher Mercedesfahrer hatte die Absicht von der Leipziger Straße nach links in die Görlitzer Straße zu fahren. Bei dem Abbiegevorgang übersah der Mann den die Görlitzer Straße in Richtung des Zittauer Krankenhauses querenden 36-jährigen Fußgänger. In der Folge kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Verkehrsteilnehmern. Der Fußgänger zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurde in einem Krankenhaus ärztlich versorgt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mercedesfahrers. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet 0,52 Promille. Der Pkw-Fahrer musste folglich zur Blutentnahme und seinen Führerschein abgeben. (cf)

Diebstahl eines Mountainbikes

Weißwasser, Berliner Straße

20.11.2020, 18:00 Uhr – 20:00 Uhr

Freitagabend erschien ein Bürger auf dem Polizeirevier Weißwasser und teilte den Diebstahl seines Mountainbikes mit. Das Fahrrad der Marke Bergamont hatte der Geschädigte auf der Berliner Straße vor einem Wohnhaus angeschlossen. Der Wert des Rades wird mit ca. 600 Euro beziffert. (cf)