Polnischer VW ist 59 km/h zu schnell

Verkehrspolizisten haben am Mittwochnachmittag auf der A 4 die Einhaltung der zulässigen 120 km/h an der Abfahrt Bautzen-Ost kontrolliert. Während der fünfstündigen Kontrolle waren dort 46 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. 25 von ihnen werden ein Verwarngeld, 21 ein noch höheres Bußgeld zu entrichten haben. Die höchste Geschwindigkeit stellten die Beamten mit 179 km/h bei einem polnischen VW fest. Auf den Lenker kommen 480 Euro Bußgeld und ein einmonatiges Fahrverbot in Deutschland zu. Insgesamt überprüften sie mehr als 3.600 Fahrzeuge.