ROCK The CIRCUS – Musik für die Augen!

Mitreißend, spektakulär, außergewöhnlich – So ist es, wenn die legendärsten Hits der Rockgeschichte mit atemberaubender Artistik verschmelzen.

In einer noch nie dagewesenen, elektrisierenden Zirkusatmosphäre verschmelzen die LIVE gespielten Hits der größten Rock-Giganten mit den artistischen Höchstleistungen der internationalen Akrobaten zu einer einzigartigen Kunstform.

ROCK THE CIRCUS – eine Show, die die Augen tanzen lässt!

Tickets erhalten Sie bei der Stadtinformation Löbau, bei der Sächsischen Zeitung, beim Wochenkurier und an allen bekannten VVK-Stellen sowie direkt vom Veranstalter unter 0365-5481830 und www.rockthecircus.de

Wir verlosen 2 x 2 Freikarten. Mail an satz@bautzenerbote.de

Verlosung Stichwort: Rock the Circus

Einsendeschluß ist der 30. September 2019.

Rechtsweg ausgeschlossen. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Viel Erfolg.