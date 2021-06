Schaufenster zur Berufsorientierung wird eröffnet

Am 9. Juni 2021, 10:00 Uhr, eröffnet der Arbeitskreis Schule-Wirtschaft Bautzen, in dem auch das Landratsamt Bautzen Mitglied ist, das „Schaufenster Berufsorientierung“ in Bautzen, Goschwitzstraße 40.

Die berufliche Orientierung ist im laufenden Schuljahr bisher auf Online-Angebote beschränkt gewesen. Der Arbeitskreis Schule-Wirtschaft Bautzen gestaltet deshalb nun gemeinsam mit seinen Netzwerkpartnern (der IHK Dresden, Geschäftsstelle Bautzen, der Kreishandwerkerschaft Bautzen, dem Landesamt für Schule und Bildung, der Agentur für Arbeit Bautzen und dem Landratsamt Bautzen) ein Schaufenster mit Angeboten zur Unterstützung der Berufswahl der Schülerinnen und Schüler in der Region Bautzen.

Informationen zu verschiedenen Berufsbildern und ein wöchentliches Beratungsangebot vor Ort sowie weitere Angaben zu entsprechenden Ansprechpartnern und aktuellen Angeboten sollen den Jugendlichen und deren Eltern helfen, einen geeigneten Aus-bildungsplatz zu finden.