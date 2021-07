Sommerliche Inspirationen für Garten, Wohnen und Lifestyle

Sommer, Sonne, LebensArt heißt es vom 13. bis 15. August im Großharthauer Schlosspark. Die beliebte Ausstellung lädt in luftiger Atmosphäre zu einem entspannten Tag im Freien ein. Das umfangreiche Shoppingangebot rund um Haus und Garten kann sich sehen lassen. Kulinarische Leckereien vom Feinsten und ein üppiges Angebot in Sachen Mode und Schmuck bieten für jeden das Passende.

Auch in diesem Jahr plant das Projektteam rund um Christian Schlender eine gelungene Mischung aus Bewährtem und Neuem, wie er berichtet. Der Projektleiter des Lübecker Veranstalters Das AgenturHaus GmbH ist immer auf der Suche nach neuen Trends, um diese in der malerischen Atmosphäre des Großharthauer Schlossparks umzusetzen.

Garten und Wohnen mit einer gehörigen Portion Lifestyle sind aktuell die Trendthemen, die besonders hoch oben auf der Wunschliste der Konsumenten stehen. Mit edlen Möbeln und einem eigenen Wellness-Bereich werden neue Lebens(t)räume wahr. Die Wohlfühl-Oase mit eigenem Whirlpool sorgt für Entspannung zu jeder Jahreszeit. Gartendekorationen und Objekte sind in reicher Auswahl und vielen Variationen bei den Ausstellern der LebensArt zu haben. Dabei reicht das Angebot von kunstvoll gestalteten Vasen auf Stumpfholz bis hin zu farbenfrohen Gartensteckern.

Traditionell bietet die LebensArt eine üppige Pflanzenvielfalt. Gleich neun Baumschulen und Fachgärtnereien bieten alles, was das Gärtnerherz begehrt! Gärtnern liegt im Trend und im modernen Garten gedeihen Zierpflanzen einträchtig mit Nutzpflanzen. Farbenfroh blühende Feuerbohnen bilden mit prachtvollen Hortensien und duftenden Kräutern eine harmonische Einheit. Dabei ist es gar nicht wichtig, wie groß die eigenen Möglichkeiten sind. Vom kleinen Stadtbalkon über die eigene Parzelle im Schrebergarten bis hin zum Garten im großen Stil, Hauptsache das Grün ist üppig! Ambitionierte Gärtner greifen gerne zu aufwendigen Stämmchen und kapriziösen Rosen. Für Neulinge in Sachen Garten sind pflegeleichte Stauden zu empfehlen, die außer dem richtigen Standort und Wasser keinen weiteren Aufwand einfordern. Aber auch Exotisches und Außergewöhnliches hat die LebensArt zu bieten: Südamerikanische Kakteen und Sukkulenten sind ebenso zu finden wie südafrikanische Erika- und Heideraritäten.

Mit neuen Möbeln verwandelt sich der heimische Garten in ein immer verfügbares, privates Urlaubsparadies. Je nachdem wie groß oder klein die persönlichen Möglichkeiten im Garten oder auf dem Balkon sind, kann das Mobiliar ausgewählt werden. Filigrane Edelstahlmöbel zieren den kleinen Stadtbalkon, ausladende Lounge-Garnituren verleihen dem großen Garten Flair. Perfekte Strand-Atmosphäre wie am Meer verspricht das Trendprodukt schlechthin, der Strandkorb. Das Symbol für Nord- und Ostsee hat inzwischen überall Einzug in die Gärten gehalten. In Kombination mit einem zu jeder Jahreszeit nutzbarem Außen-Whirlpool entsteht so eine private Wellness-Oase.

Aber auch wer keinen Garten hat, ist bei der LebensArt im Großharthauer Schlosspark bestens aufgehoben. Speziell die weiblichen Besucher können sich auf neue Designs und aktuelle Accessoires freuen: Handgefertigte Mode sorgt für eine neue Optik. Schmuck und Accessoires direkt aus Designerhand, das zeichnet die LebensArt aus, wie Projektleiter Christian Schlender anmerkt: „Viele unserer Aussteller fertigen ihre Kreationen selbst oder lassen diese exklusiv in kleinen Manufakturen nach ihren Entwürfen produzieren. Für die Besucher bedeutet das, ein besonderes Stück zu erwerben, das so nicht überall zu haben ist.“ Durch den Direktvertrieb aus Designerhand gebe es diese selbstverständlich auch zu besonders attraktiven Konditionen, wie er weiter anmerkt.

Spezialitäten aus aller Welt für die heimische Küche kommen bei der LebensArt ebenfalls nicht zu kurz. Neue Trendprodukte vom Kampot-Pfeffer aus Kambodscha bis hin zu italienischem Mandelgebäck aus dem Süden Italiens machen den Tag zu einer entspannten Reise durch die Kulinarik der Länder.

Mit einem abwechslungsreichen gastronomischen Angebot lädt die LebensArt Großharthau zum Verweilen und Genießen ein. Das vielfältige Angebot reicht dabei vom rustikalen Schwein am Spieß bis hin zu feinen Kaffeespezialitäten und leckerem Kuchen. Original Elsässer Flammkuchen, ob traditionell oder vegetarisch, verspricht echtes französisches Lebensgefühl im sommerlichen Schlosspark.

Die LebensArt im Schlosspark von Großharthau ist vom 13. bis 15. August täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt für Erwachsene beträgt neun Euro und beinhaltet das Parken auf den ausgewiesenen Plätzen. Kinder bis einschließlich 15 Jahre erhalten in Begleitung Erwachsener freien Eintritt. Vor Ort stehen ausreichend Tagestickets ohne zeitliche Begrenzung an der Tageskasse zur Verfügung. Tickets im Vorverkauf, die einen Eintritt ohne Wartesituationen an der Kasse sicherstellen, werden von den Veranstaltern dennoch empfohlen. Die Online-Tickets sind bereits in Kürze unter

www.lebensart-messe.de/LebensArt-Messe-Grossharthau.html erhältlich.

Wir verlosen 5 x 2 Freikarten. Mail an: verlosung@bautzenerbote.de

Einsendeschluss ist der 4.8.2021. Gewinner werden per Mail benachrichtigt.