Stadt schafft Parkplätze ab

Weniger Parkplätze am Wendischen Graben in Bautzen. Innerhalb kürzester Zeit wurden am Freitag Mittag die zahlreichen Parkflächen auf 3 Plätze reduziert. Begründet wird dies mit erhöhten Unfallzahlen.

Ein weiterer Rückschlag für den Einzelhandel, der auch von der Laufkundschaft lebt, welche schnell und kurz dort mit dem Auto hielten. Für die Anwohner stehen damit ebenfalls weniger Parkplätze zur Verfügung.

Nachdem es in dieser Woche erneut zu einem Unfall kam, reagierte die Stadt. Aus diesem Grund, so die Pressemitteilung der Stadtverwaltung, darf man ab sofort in einem Teilabschnitt gegenüber dem Finanzamt nur noch längs zur Fahrbahn parken. Damit stehen in diesem Bereich jetzt nur noch 3 statt 8 Parkplätze zur Verfügung. Im kommenden Jahr beginnen Planungen, den gesamten Bereich umzugestalten. Darin werden alle Erfahrungen und Begehrlichkeiten einfließen. Eine bauliche Umsetzung erfolgt frühestens 2021.