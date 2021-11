Vereinsfussball: Spielbetrieb eingestellt

Der Vorstand des Westlausitzer FV e.V. hat in seiner Sitzung am 10.11.2021 Entscheidungen zum weiteren Spielbetrieb der Saison 2021/22 getroffen. In Anbetracht der bestehenden Rechtslage, dass der Spiel- und

Trainingsbetrieb im Sinne der aktuell gültigen Corona-Schutzverordnung als „private Zusammenkunft“ (inkl. der damit einhergehenden Beschränkungen) anzusehen ist, wurde für die Spielklassen des WFV beschlossen:

Alle Spiele in den Altersklassen Herren, Frauen, A- und B-Junioren, sowie die

„3:3“-Turnierformen der G- und F-Junioren werden ab sofort und bis auf

weiteres abgesetzt. Der Spielbetrieb in den Altersklassen C- Junioren und jünger wird fortgesetzt.

Die Spieldurchführung in den Altersklassen C-Junioren und jünger hat unter

Einhaltung der in der Corona-Schutzverordnung benannten Auflagen und

Einschränkungen sowie des vorliegenden Hygienekonzepts und der

Anordnungen des Rechtsträgers der Sportstätte zu erfolgen. Es ist zu beachten,

dass für die „10-Personen-Regel“ alle am Spiel beteiligten Personen, also auch

Trainer, Schiedsrichter, … ebenso mitzuzählen sind, wie in der Sportstätte

anwesende Zuschauer. Sofern einer der beteiligten Vereine die Erfüllung der Auflagen als nicht

umsetzbar einschätzt, so ist dies dem zuständigen Staffelleiter bis 2 Tage vor

dem Spiel zu melden, um eine Spielabsetzung zu erreichen. Freundschaftsspiele werden in sämtlichen Altersklassen durch den WFV nicht

genehmigt.