Vorgezogene Weihnachtsbescherung

Es wird langsam zur guten Tradition – kurz vor den Schulferien werden in Bischofswerda runderneuerte Spielplätze zur Nutzung freigegeben. Während vor den diesjährigen Sommerferien die Spielburg im Lutherpark eröffnet wurde, können die Kinder im größten Bischofswerdaer Stadtteil Süd vor ihren Weihnachtsferien den Spielplatz „An der Wesenitz“ an der Maximilian-Kolbe-Straße mit einer neuen Spielanlage ihr Eigen nennen.

Etwas mehr als 20.000 Euro wurden durch die Stadt Bischofswerda in eine neue Spielkombination investiert. Diese bilden häufig den Mittelpunkt auf Kinderspielplätzen. Sie bieten unterschiedlichste Herausforderungen in einem Gerät kombiniert: Ob balancieren, rutschen, klettern oder hangeln – hier stehen Austoben und Spaß erleben ganz oben auf dem Programm. Auch das Thema Gemeinschaft steht hoch im Kurs: Kontakte knüpfen, sich gegenseitig ermutigen oder eine helfende Hand reichen. Und wer den Turm erklommen hat, kann natürlich mächtig stolz auf sich sein und direkt die nächste Attraktion erobern. Von den Bestandteilen der neuen Spielkombination mit dem etwas sperrigen Namen „Exoticcs – Fronreute – E01“ konnten sich jetzt als erste Nutzer einige Kinder des benachbarten Kinderhauses „Regenbogen“ überzeugen. Einhelliges Fazit: Hier macht Spielen wieder richtig Spaß! Kletterturm, Hangelbrücke, Kletterstiege, Wackelsteg, Leiter, Rampe und Rutsche sind in der Kombination miteinander verbunden und sorgen so für vielfältigste Spielmöglichkeiten. Aber auch an ältere Kinder wurde gedacht: Demnächst ergänzen noch eine Tischtennisplatte das Spielangebot. „Diese wird durch die Kreisparkasse Bautzen und ihr Winni-Spielplatz-Förderprogramm finanziert. Dafür bereits jetzt ein großes Dankeschön!“, so Sybille Müller, Leiterin des Familien- und Ordnungsamtes der Stadt Bischofswerda, die gemeinsam mit Oberbürgermeister Holm Große den runderneuerten Spielplatz seiner Bestimmung übergab.

„Selbständiges oder/und begleitetes Spiel ist für unsere Kinder ein wichtiger Fakt in Ihrer Lebensentwicklung. Der Stadtteil Süd, in dem mit rund 6.000 Einwohnern etwas mehr als die Hälfte der Gesamtbevölkerung der Stadt lebt, ist ein wichtiger Teil der Familienlandschaft unserer Stadt. Umso mehr bedarf es daher der Möglichkeiten an Freizeitangeboten, welche gleichzeitig auch Begegnungsstätten für sozialen Austausch sind“, erklärt die Amtsleiterin die Wichtigkeit der Investition. Oberbürgermeister Holm Große erklärt abschließend einen seiner Schwerpunkte der bisherigen Amtszeit: „Investitionen für und in unsere Kinder sind Investitionen für unsere Zukunft. Dies beweisen wir in unserer Stadt und ihren Ortsteilen unter anderem mit dem Bau der beiden Kindereinrichtungen in Süd, dem Ersatzneubau der Grundschule in Goldbach und in naher Zukunft mit der Integration des Innenstadt-Hortes im neuen Kommunal- und Kulturzentrum im ehemaligen Kreiskulturhaus“.

Hintergrund:

Der Spielplatz an der Maximilian-Kolbe-Straße ist fester Bestandteil der Kinderspielplatzlandschaft der Stadt und wird seit Jahren rege genutzt. 1991 wurde die Anlage durch die Stadt Bischofswerda grundlegend erneuert und mit neuen Spielgeräten ausgestattet. In den Folgejahren erfolgten bis heute immer wieder Ersatz- und Neubeschaffungen, da der Spielplatz eine starke Frequentierung vor allem durch die dort wohnenden Kinder erfuhr. Trotz regelmäßiger Sicherheitsprüfungen und der daraus resultierenden Mängelbeseitigung durch den städtischen Bauhof musste festgestellt werden, dass sich ein Teil, die „Burganlage“ des Spielplatzes, in einem sehr schlechten Zustand befand. Dies führte zwangläufig zur Sperrung des Spielplatzes. Ende 2020 wurde durch den Bauhof daher der Spielplatzteil „Burganlage“ rückgebaut.