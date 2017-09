OMEGA im Stones Pavillon

Die ungarische Rock-Band OMEGA tritt heute (Freitag, 1. September) in Löbau zur Eröffnung des Tages der Sachsen auf. Doch das ist nicht der einzige Termin der Band am heutigen Tag. Vorab machten die Rocker auch einen Abstecher in den Stones Pavillon in Bautzen, um sich eine der größten Privat-Sammlungen zu ihren dienstältesten Rock-Kollegen anzuschauen. Kurator Olaf Böhme hat es sich nicht nehmen lassen, die Band höchstpersönlich durch den Stones Pavillon zu führen. OMEGA ist übrigens die zweitälteste, noch aktive Rock-Band der Welt. Sie wurde im September 1962 gegründet. Nur die Rolling Stones sind noch länger im Geschäft; seit Juli 1962. Zuletzt war OMEGA im Jahre 1983 in Bautzen, zur Aufzeichnung der Fernsehsendung RUND in der Sporthalle am Schützenplatz.

Mehr zur Band aus Ungarn: Omega ist eine Rockband aus Ungarn, die 1962 gegründet wurde. Die heutige Besetzung ist – mit Ausnahme eines hinzugekommenen Musikers – seit 1971 aktiv. Das musikalische Spektrum der Band reicht von Beat über Hardrockund Progressive Rock bis zu New Wave. Mehr unter Wikipedia

Foto (BBB mbH): Olaf Böhme (stehend, 2. von rechts) im Kreis der Band OMEGA und deren Freunden