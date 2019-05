Bürger wählten neuen Kreistag

Die Bürger im Landkreis Bautzen haben am 26. Mai einen neuen Kreistag gewählt. Die AfD setzte sich als stärkste Kraft durch und verwies die CDU auf Platz zwei. Nach dem vorläufigen Ergebnis erlangte die AfD 29,4 Prozent und zieht mit 29 Abgeordneten in den Kreistag ein. Die CDU stellt ebenfalls 29 Kreisräte. 10 Kreisräte ziehen für die DIE LINKE und die FW ein. Besonders erfolgreich war die AfD im Wahlkreis 2. Hier erreichte sie 34,6 Prozent. Am besten schnitt die CDU im Wahlkreis 12. Hier erreichte die 42 Prozent. Mehr Infos unter: https://wahlen.sachsen.de/Ergebnisse_KT19.php