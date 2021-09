Saisonstart im Röhrscheidtbad Gesundbrunnen

Das „Röhrscheidtbad Gesundbrunnen“ startet am 6. September 2021 in die diesjährige Hallenbadsaison. Die Sommerpause wurde auch in diesem Jahr dazu genutzt, um Wartungs- und Reparaturmaßnahmen durchzuführen.

Sämtliche Badewasser-, Lüftungs- und Kassen- und Sicherungssysteme wurden gewartet und anschließend erfolgte eine Grundreinigung der gesamten Hallen- und Technikbereiche inklusive der Lüftungsanlagen.

Für alle Schwimmfreunde gelten folgende Öffnungszeiten:

Montag: 10:00 – 20:00 Uhr

Dienstag: 06:00 – 07:00 Uhr

10:00 – 22:00 Uhr

Mittwoch: 10:00 – 14:00 Uhr

15:00 – 18:00 Uhr

20:00 – 22:00 Uhr

Donnerstag: 10:00 – 19:00 Uhr

Freitag: 06:00 – 07:00 Uhr

10:00 – 21:00 Uhr

Sonnabend: 10:00 – 18:00 Uhr

Sonntag: 10:00 – 18:00 Uhr

Kassenschluss eine Stunde vor Badschließung. Änderungen möglich.

Alle Informationen beispielsweise zu den Eintrittspreisen, veränderten Öffnungszeiten und den geltenden Bestimmungen für Ihren Badbesuch finden Sie jederzeit aktuell unter www.badeninbautzen.de.