AfD-Bautzen nominiert Kandidaten für den Landtag

Frank Peschel, AfD-Kandidat für den Wahlkreis 52 in Bischofswerda und Oberland.

Der AfD-Kreisverband Bautzen hat seine Direktkandidaten für die Landtagswahl 2019 nominiert. Darunter der Bautzener Verleger Frank Peschel, der im Wahlkreis 52 antritt. Der Landes- und Fraktionsvorsitzenden Jörg Urban tritt im Wahlkreis 56 (Bautzen und Umland) an. Für den Wahlkreis 55 (Hoyerswerda) wurde die Bilanzbuchhalterin Doreen Schwietzer nominiert. Im Wahlkreis 54 (Radeberg ) setzte sich der Dachdeckermeister Timo Schreyer durch. Im Wahlkreis 53 (Kamenz) tritt der Autor Christian Friedrich Schultze an, welcher bereits zu Wendezeiten politisch aktiv war. Nach der aktuellen Wahlprognose könnte die AfD alle Wahlkreise in der Oberlausitz gewinnen.