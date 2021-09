Landkreis förderte Sommerferien-Projekte

Mit rund 20.000 Euro hat der Landkreis Bautzen zahlreiche Aktivitäten für Kinder- und Jugendliche im Landkreis Bautzen gefördert. Darunter befanden sich auch zahlreiche Erlebnisangebote und Ferienlage in den nun zu Ende gehenden Sommerferien. Ob der „Sommer in Bernsdorf“, ein Sommercamp in Wehrsdorf, ein Ausflug nach Dresden oder ein Harz-Wochenende – vor allem für von der Corona-Pandemie betroffene Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen und sozial gefährdeten Familien wurden in diesem Jahr besondere Angebote bezuschusst. „Für viele Kinder war es die erste Urlaubserfahrung“, erklärt Dunja Reichelt, Ehrenamtskoordinatorin im Landratsamt.

Das Geld wurde zusätzlich zur Ehrenamtsförderung des Freistaates gewährt, die der Landkreis Bautzen jedes Jahr an ehrenamtliche Initiativen und Vereine für deren Projekte ausreicht. Den entsprechenden Beschluss hatten die Mitglieder des Bautzener Kreistags im März im Zuge der Haushaltverabschiedung gefasst. Die Aufstockung sollte insbesondere zur Förderung von Projekten verwendet werden, die Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen und sozial gefährdeten Familien und Bereichen direkt ansprechen.