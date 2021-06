21 Jahre Technikmuseum Cunewalde

Seit nunmehr 21 Jahren gibt es in Cunewalde eine dauernde Ausstellung von historischen Fahrzeugen und technischen Geräten aus der Zeit unserer

Großväter. Im restaurierten Dreiseithof auf der Czornebohstraße, gleich hinter der Blauen Kugel, ist das beliebte Museum zu finden.

Nachdem die traditionelle Veranstaltung „Motoren An“ am 2. Mai auf Grund der Coronabeschränkungen ausfallen musste, wird das Museum am 3. Juli wieder öffnen.

Die Ausstellung ist dann für interessierte Besucher unter Einhaltung der

örtlichen Hygienemaßnahmen wieder zugänglich.

Die Öffnungszeiten sind unverändert Sonnabend und Sonntag jeweils von

13.30 Uhr bis17.00 Uhr.

Ein Besuch loht sich immer. Entweder online unter www.oldtimermuseum-cunewalde.de oder jeden ersten Dienstag im Monat ab 19.00 Uhr direkt im historischen Dreiseithof in Cunewalde.

Foto: Gemeindeverwaltung Cunewalde