„Krone“ öffnet doch zum Denkmalstag

Der Tag des offenen Denkmals wird Jahr für Jahr in Bautzen zelebriert. Es sind stets eine ganze Reihe sonst verschlossener Häuser und Einrichtungen geöffnet und es gibt ein umfangreiches Kulturangebot. Grundsätzlich ist das Programm für diesen Tag am 8. September 2019 bereits geschrieben. Eine Bitte von Freunden der „Krone“, vorgetragen in der Sitzung des Stadtrates am 19. Juni, das Haus in den Tag des offenen Denkmals zu integrieren, lehnte Oberbürgermeister Alexander Ahrens zunächst ab. Nach mehreren Gesprächen hat man sich nun aber doch darauf geeinigt, dass die „Krone“ zum Tag des offenen Denkmals durch die BWB geöffnet werden kann. Formal ist sie weiterhin kein eigenständiger Teil des Programms, aber den Bürgerinnen und Bürgern soll ermöglicht werden, die Räumlichkeiten zu besichtigen.