Circus Henry bietet in Bischofswerda eine familiengerechte Show

Unter dem Motto “Spaß, Spannung, Spitzenklasse” präsentiert der Circus Henry circensische Highlights vom 24. bis 27. Mai in Bischofswerda auf dem Festplatz Goldbacher Weg mit Vorstellungen werktags um 17 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr.

Geboten wird waghalsige Hochseil-Artistik unter der Circuskuppel, pfiffige Clowns, atemberaubende Handstand-Balancen auf hohen Pyramiden aus Gläsern und Stühlen. Alicia, eine junge Kontorsoristin zeigt Schlangen-Akrobatik und steckt locker lächelnd ihren Kopf rückwärts zwischen ihre Beine, Tempo-Jongleur Charly mit tanzenden Tellern und fliegenden Löffeln begeistert humorvoll als Meisterkoch. Die besondere Spezialität des Circus Henry sind prächtige, zeitgemässe Tierdressuren. Ein sanfter Pferdeflüsterer ist ebenso dabei und beweist grosses Vertrauen zwischen Mensch und Tier. Sein Auftritt mit dem Cowboy-Pferd Jolly Jumper sorgt bei Tierfreuden für freudig feuchte Augen. Eine Zeitung schrieb dazu: “So eine Nummer hat die Welt noch nicht gesehen!”. In einer Phantasie wie in TausendundeinerNacht wird eine prächtige Kamelkarawane vorgeführt. Fünf Wüstenschiffe auf je vier Beinen in einer einfühlsamen Dressur. Dazu Mini-Ponies, Lamas, Alpakas und exotische Rinder. In einer geräumigen Stallzelt-Anlage mit Stallboxen und Freigehegen können alle Tiere täglich ab 10 Uhr und in der Vorstellungspause besichtigt werden.

Am Sonntag um 11 Uhr ist Familientag. Erwachsene zahlen Kinderpreise.

Circus Henry bietet 200 Jahre echte Circus-Tradition in moderner Präsentation.1812 in Breslau gegründet, ist er eines der traditionsreichsten Zirkus-Unternehmen Europas. Mehr Infos unter www.circus-henry.de; Kartenreservierungen unter 0152-53 222 806.