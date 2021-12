Bautzen entwickelt sich positiv

Die Kommunale Statistikstelle der Stadtverwaltung Bautzen hat den Quartalsbericht zum III. Quartal 2021 herausgegeben.

Die Stadt Bautzen hat in den ersten neun Monaten 2021 im Gegensatz zum gleichen Zeitraum im Jahr 2020 einen deutlichen Bevölkerungszuwachs zu verzeichnen. Besonders deutlich zeigt sich das im Vergleich der Quartale 2020 und 2021: Während der Bevölkerungsbestand im IV. Quartal 2020 zurückging, verzeichnete das III. Quartal 2021 einen Zuwachs.

Auch die Bevölkerungsbewegung zeigt eine deutliche Attraktivitätssteigerung zugunsten der Stadt Bautzen. So ist das Saldo im III. Quartal 2021 mit 71 im Plus. Es ziehen also deutlich mehr Menschen in die Stadt als Wegzüge verzeichnet werden. Dies spricht für eine hohe Anziehungskraft der Stadt Bautzen.

Im Bereich Tourismus kann die Stadt ebenfalls ein gutes Plus im Bereich Gästeankünfte und Übernachtungen im III. Quartale 2021 verzeichnen und dass trotz der schlechten Ausgangslage aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen.

Die Arbeitslosigkeit sinkt im Vergleich zum 30. Juni 2021 von 9,2 % auf 8,7 % am 30. September 2021.

Im Bereich der zugelassenen Kraftfahrzeuge geht der Trend zum Zweit- oder Dritt-Wagen. Trotz der allgemein sinkenden Einwohnerzahl steigt die Zahl der auf Privatpersonen zugelassenen PKW. Die Verteilung der zugelassenen PKW ist dabei sehr unterschiedlich zwischen den ländlichen und urbanen Stadtteilen der Stadt Bautzen.

Bericht online unter Quartalsbericht III./2021 (bautzen.de)