Herbstzauber der LebensArt verwandelt den bunt gefärbten Schlosspark in ein Einkaufsparadie

Passend zum Herbstanfang laufen die Vorbereitungen für den Herbstzauber der LebensArt auf vollen Touren. Bereits zum siebten Mal in Folge gastiert die beliebte Veranstaltung mit dem herbstlichen Charme von 22. bis 24. Oktober in Großharthau, wie Projektleiter Christian Schlender vom Lübecker Unternehmen Das AgenturHaus GmbH mitteilt.

Bereits jetzt haben über 100 Händler ihre Teilnahme fest zugesagt, wie die Organisatoren erklären. „Die luftig-leichte Atmosphäre im weitläufigen Schlosspark und die angenehmen Gäste sind in Ausstellerkreisen wohl bekannt“, berichtet Christian Schlender. Erneut hat er mit seinem Team ein stimmiges Angebot ausgewählt, das vom Adventskalender im nostalgischen Stil bis hin zum Zirbenkissen aus den österreichischen Alpen reicht.

Herbstliche Dekorationen machen Lust auf die kühle Jahreszeit. Mit Skulpturen und funkelnden Lichtelementen erstrahlt der Garten auch in den dunklen Monaten in neuem Glanz. Damit auch im kommenden Frühjahr die bunte Blütenpracht sprießt, gilt es nun die Weichen zu stellen: Winterfeste Stauden und Blumenzwiebeln gehören bereits jetzt in den Boden. Gehölze und Hecken benötigen einen letzten Schnitt, der mit einer neuen Gartenschere besonders gut gelingt. Ein artgerechtes Vogelhäuschen erfreut nicht nur die gefiederten Freunde, auch Eichhörnchen kommen mit den herabfallenden Körnern und Nüssen besser über den Winter.

Unter den knorrigen Bäumen des imposanten Schlossparks spielt auch die bevorstehende Winterzeit eine große Rolle: Gerade einmal fünf Wochen vor dem ersten Advent begeistert der Herbstzauber mit vielen schönen Dekoideen rund um das Weihnachtsfest. Wie wäre es, bereits jetzt erste Geschenke zu kaufen? „Einfach, stressfrei und ohne Zeitdruck machen die Weihnachtseinkäufe besonders viel Spaß“, empfiehlt Schlender. „Von der Gewürzmühle zum kleinen Preis bis hin zum edlen Schmuckstück ist bei unseren Ausstellern nahezu alles zu haben, was das Herz begehrt“, so der Projektleiter.

Der Herbstzauber bietet für Freunde der ländlichen Lebensart sowieso jede Menge Schönes: Ausgefallene Accessoires für Haus und Garten, hochwertiges Mobiliar, ausgesuchte Mode, all das bietet der Herbstzauber im Schlosspark von Großharthau. Hinzu kommen kulinarische Spezialitäten aus allerlei Ländern: Deftiges Langós aus Ungarn, würziges aus dem Morgenland oder feine Flammkuchen aus Frankreich, kaum ein Wunsch bleibt unerfüllt! Hinzu kommen typische Leckereien wie aromatischer Glühwein und duftende Waffeln. All das macht das Bummeln im herbstlichen Park zum köstlichen Vergnügen.

Die besondere Atmosphäre wird von den Veranstaltern mit spezieller Dekoration unterstrichen: Bunte Mandalas, leuchtende Fackeln und farbenfrohe Lichter sorgt für eine gemütliche Stimmung. Aktionen zum Zusehen, Zuhören und Mitmachen sorgen für beste Unterhaltung. Gaukler, Musiker und Mitmach-Aktionen für Kinder sind im gesamten Park zu finden. Auch bei den Ausstellern gibt es so Einiges zu sehen. Kunstvoll geht es bei Norbert Ording aus Halen zu. Der Metallkünstler skizziert frei Hand die Wunschmotive seiner Kunden auf Paneele aus Edelrost. Spektakulär anzusehen ist die weitere Bearbeitung, bei der die Funken fliegen: Mit einem Plasmaschneider fräst er die filigranen Motive in die Eisenplatten und schafft so begehrte Einzelstücke. Meist stellt er Namensschilder her, die gerne auch mit zusätzlichen Symbolen verziert werden.

Der Herbstzauber im Schlosspark von Großharthau ist von 22. bis 24. Oktober täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt für Erwachsene beträgt neun Euro, das Parken auf den ausgewiesenen Plätzen ist bereits inklusive. Kinder bis einschließlich 15 Jahre erhalten in Begleitung Erwachsener freien Eintritt. Die Veranstalter empfehlen Online-Tickets, die bereits in Kürze im Vorverkauf unter www.lebensart-herbstzauber.de

erhältlich sind. Mit den Online-Tickets können die Besucher direkt zur Einlasskontrolle gehen. Zudem können auch an der Kasse vor Ort Tickets gekauft werden. Der Zugang zur LebensArt ist ausschließlich über den Eingang in der Straße Am Volkspark möglich.

Wir verlosen 5 x 2 Freikarten. Mailen Sie das Kennwort „Herbstzauber“ an verlosung@lausitzerverlagsanstalt.de. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt.