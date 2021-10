Mineralölindustrie will Klimaneutralität bis 2050

Die europäische Mineralölindustrie startete eine Initiative namens CLEAN FUELS FOR ALL.

Die Idee hinter CLEAN FUELS FOR ALL: Die Herstellung und Nutzung von Kraftstoffen für den Verkehr (und Brennstoffen für Wärme) kann in weitgehend geschlossenen Kohlenstoffkreisläufen erfolgen. Das macht diese Kraftstoffe zum annähernd treibhausgasneutralen und damit nachhaltigen Energieträger.

Bei den CO 2 -armen Kraftstoffen kann es sich sowohl um moderne Biokraftstoffe etwa aus Abfällen als auch um synthetische Kraftstoffe handeln, die mit Ökostrom hergestellt werden. Eigenproduktion in Deutschland oder Nachbarländern kommt ebenso in Frage wie Importe von außerhalb Europas.

Wie ihre fossilen Vorgänger haben die CO 2 -armen Kraftstoffe eine hohe Energiedichte, das heißt: Tanken geht in wenigen Minuten, die Reichweite beträgt aberhunderte Kilometer. Und: Die bestehende Infrastruktur kann weiter genutzt werden.

Eine CO 2 -Ersparnis wie 50 Millionen E-Autos

Mit den CO 2 -armen Kraftstoffen kann bis zum Jahr 2035 bereits ein CO 2 -Einsparpotenzial von 100 Millionen Tonnen pro Jahr erreicht werden, das entspricht im Umfang 50 Mio. E-Autos. Bis 2050 lassen sich sogar mehr als 400 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr einsparen. Zusammen mit der direkten Elektrifizierung z. B. durch E-Autos kann so die Klimaneutralität im Verkehrssektor bis 2050 erreicht werden.

CO 2 -arme Kraftstoffe können fossile Kraftstoffe nach und nach ersetzen, bis 2050 können bis zu 150 Millionen Tonnen dieser nachhaltigen Kraftstoffe für alle Verkehrssegmente zur Verfügung stehen. Sie ermöglichen erst die Klimaneutralität für Anwendungsfälle, in denen es keine realistische Alternativen gibt, wie Luftfahrt, Schifffahrt und Teile des Schwerlastverkehrs.

Die CO 2 -armen Kraftstoffen ersetzen nicht die Elektromobilität, sondern ergänzen sie. Das ist auch notwendig, denn allein mit E-Autos sind die Klimaziele im Verkehr nicht zu erreichen.

Politische Engagement ist gefragt

Ohne politisches Engagement auf Bundes- und EU-Ebene werden jedoch die erforderlichen Gesamtinvestitionen bis 2050 von geschätzt 400 bis 650 Milliarden Euro nicht getätigt werden können.